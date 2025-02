Projeto social Bombeiro Mirim divulga calendário de atividades para 2025

Projeto Bombeiro Mirim inicia em 2025 com atividades para crianças de Canela e Gramado

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) publicou o cronograma oficial do projeto social Bombeiro Mirim, que será realizado em Canela e Gramado a partir de 2025. Confira as principais datas:

Divulgação do edital: 5 de fevereiro de 2025

5 de fevereiro de 2025 Período de inscrições: Até 5 de março de 2025

Até 5 de março de 2025 Sorteio das vagas e convocação para o teste físico: 7 de março de 2025

7 de março de 2025 Divulgação da lista dos aprovados: 28 de março de 2025

28 de março de 2025 Período para matrícula dos contemplados: 31 de março de 2025

31 de março de 2025 Início das aulas: Abril de 2025

Abril de 2025 Encerramento das aulas, acampamento instrutivo e formatura: Outubro de 2025

O projeto busca promover inclusão social por meio de atividades educacionais, culturais e esportivas destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais informações estão disponíveis no edital divulgado pelo CBMRS.