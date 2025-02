Torneio de Exibição de Pickleball reúne mais de 150 Pessoas em Gramado

O 1º torneio de exibição de pickleball de Gramado, realizado neste domingo (10), nas quadras junto ao Ginásio Perinão, superou todas as expectativas e reuniu mais de 150 pessoas. Atletas de diversas regiões e o público em geral aproveitaram o belo dia de sol para praticar e acompanhar de perto uma das modalidades esportivas que mais cresce no mundo.



O evento contou com uma estrutura completa para garantir conforto aos visitantes, incluindo cadeiras, tenda, som ambiente, banheiros, água, frutas e outras comodidades. O torneio ainda contou com a presença de Mário Azambuja, presidente da Federação Gaúcha de Pickleball.



Em um momento especial da cerimônia de abertura, a Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado prestou uma homenagem à Christa Keeling, em reconhecimento à sua importante contribuição para o esporte em Gramado. A doação das quadras de pickleball, após a Prefeitura ceder o terreno, possibilitou a prática desta modalidade na cidade e a realização de eventos como este torneio.



“Hoje é um momento para agradecer a Christa e seu filho Aidan. Eles são os responsáveis diretos para que eventos importantes como esses estejam acontecendo hoje. Mais do que a doação das quadras, eles doam o seu tempo para incentivar a prática esportiva em nossa cidade. Enquanto poder público, podem contar com o nosso apoio e trabalho para seguir desenvolvendo o Pickleball em Gramado”, destacou o secretário Lucas Roldo.



As quadras ficam localizadas junto ao Ginásio Perinão e estão abertas diariamente para que a comunidade gramadense conheça e pratique a modalidade. O Pickleball é um esporte que combina elementos do tênis, badminton e pingue-pongue, sendo jogado em uma quadra menor com raquetes maiores e uma bola leve, podendo ser jogado individualmente ou em duplas.