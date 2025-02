TransformArte encerra oficinas de verão com o mágico Festival do Sol

Após três semanas intensas de atividades criativas, o TransformArte – Transformação Humana através da Arte e Cultura celebrou o encerramento de suas oficinas de férias com o emocionante Festival do Sol, realizado no último sábado (08). O projeto da Secretaria da Cultura de Gramado, que chega ao seu quarto ano em 2025, proporcionou uma experiência única para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, convidando-os a mergulhar no fantástico Reino de Tybesia.

Durante 21 dias, os participantes não apenas criaram seus próprios personagens, mas também se tornaram peças vivas de um grande tabuleiro imaginário, explorando narrativas envolventes e desenvolvendo habilidades artísticas e sociais. O encerramento dessa jornada aconteceu no Festival do Sol, um evento especial onde os jovens “jogadores” compartilharam suas aventuras com familiares e convidados, em um ambiente de celebração, natureza e troca de experiências.

Com o sucesso da edição de 2024, o projeto já prepara novidades para o próximo ano. As inscrições para as atividades de contraturno escolar do TransformArte 2025 serão abertas em breve e as aulas prometem ainda mais arte, cultura e transformação.