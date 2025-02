Gramado | Coreto da Praça Major Nicoletti recebe exposição fotográfica “Nos Ares da Serra!”

O Coreto da Praça Major Nicoletti recebe a exposição fotográfica “Nos Ares da Serra”, da fotógrafa e artista Katia Santos, até o dia 23 de fevereiro. Localizado na Av. Borges de Medeiros, o local tem visitação gratuita e a visitação pode ser realizada diariamente, das 09h as 12h e das 14h as 20h .

Katia, que é observadora de pássaros e fotógrafa, percebeu que muitas pessoas desconhecem a variedade de aves existentes na região, assim como a prática de observação de aves (birdwatching). Dessa percepção surgiu a ideia de levar esse conhecimento ao público por meio de imagens e informações, promovendo também o turismo de observação. Esta atividade, amplamente difundida mundialmente, ainda está em fase inicial no Brasil.

As fotografias capturam a beleza e diversidade das aves locais, algumas com cores vibrantes e tons exuberantes, enquanto outras destacam sua elegância e graciosidade. Além da contemplação visual, a exposição oferece informações sobre as espécies e a importância de sua preservação, disseminando consciência ambiental entre os visitantes.

A exposição conta com 30 imagens autorais de pássaros encontrados em Gramado, acompanhadas de descrições sobre suas principais características, períodos de observação e possíveis locais onde podem ser avistados. Também será apresentada uma relação das 231 espécies já registradas na cidade, conforme dados do site de observação Wikiaves.