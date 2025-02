Mesa Diretora recebe Consultor da RGE para discutir a implantação da fiação subterrânea em Canela, melhora na rede para auxiliar o abastecimento de água e operação “Poste Limpo”

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canela, composta pelo presidente Felipe Caputo e os vereadores Graziela Hoffmann, Lucas Dias e Rodrigo Rodrigues, recebeu nesta terça-feira, 11, Rafael Dala Brida, Consultor de Negócios da RGE, e o representante da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), Felipe Oliveira.

A reunião teve como pauta a necessidade de avançar nas tratativas para a implantação da fiação subterrânea em Canela, que é uma medida fundamental para garantir maior segurança, estética urbana e modernização da infraestrutura da cidade. Ao reduzir os riscos de acidentes elétricos e interrupções de energia, a fiação subterrânea promove mais confiabilidade no fornecimento de energia e menor impacto visual, valorizando a área comercial e turística. Foi discutida a possibilidade de elaborar um cronograma para a execução desse projeto, priorizando pontos estratégicos da cidade, o que traria em curto prazo benefícios importantes para nossa comunidade.

Manutenção na rede elétrica do Poço da Faca

Rafael informou que foi realizada pela RGE uma manutenção no Poço da Faca, garantindo com isso uma operação mais eficiente e confiável por parte da Corsan em Canela. Ao aprimorar a infraestrutura desse ponto crucial no fornecimento de água, a manutenção contribui para a estabilidade e a capacidade operacional do sistema, evitando falhas e interrupções no abastecimento. Com essa ação, a Corsan poderá operar de forma mais segura e eficaz, proporcionando maior confiabilidade no fornecimento de água aos canelenses.

Operação Poste Limpo

Além disso, foi detalhada a operação “Poste Limpo”, que será realizada no município ainda em fevereiro, e que tem como objetivo a retirada de fiação irregular e desativada dos postes, proporcionando maior segurança e organização na rede elétrica. A primeira etapa será na Rua Felisberto Soares, no trecho entre a Estação Campos de Canella e a Catedral de Pedra.