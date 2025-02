V Feijoada da Solidariedade acontecerá em abril

União de Canela e Gramado em prol da segurança e bem-estar de suas comunidades

A V Feijoada da Solidariedade já tem data marcada. O evento, realizado em prol da Segurança Pública de Canela e Gramado, acontece no dia 05/04, na Casa Nuvole. Em sua 5ª edição, a Feijoada da Solidariedade traz neste ano muitas inovações e mais atrações. “Este ano, continuamos nossa missão com renovado entusiasmo, direcionando nossa arrecadação para projetos que fortalecerão ainda mais a segurança pública em nossa região. Cada contribuição, cada prato de feijoada servido, representa um passo firme em direção a comunidades mais seguras e resilientes”, comenta Rozangela Allves, idealizadora e organizadora do evento.

Além do engajamento e da arrecadação destinada para projetos e investimentos da Brigada Militar e Polícia Civil, de Canela e Gramado, essa edição também renderá recursos para a Casa Vitória. A Casa Vitória é um serviço que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Canela. Funcionando desde outubro de 2021, a partir de uma parceria público-privada, acolhe mulheres vítimas de violência, com um atendimento humanizado, pautada no fortalecimento feminino e a averiguação da necessidade de acolhimento da vítima e seus filhos.

Feijoada da Solidariedade

A Feijoada da Solidariedade é um evento beneficente, que acontece anualmente em Gramado/Canela, com o objetivo de arrecadar recursos para projetos na área de segurança pública. O evento foi idealizado pela jornalista, empreendedora Rozangela Allves, que logo recebeu apoio de inúmeros voluntários, sendo organizado pela comunidade local em parceria com empresas e organizações dos municípios. Além de trabalhar na organização oferecem a infraestrutura para que os recursos arrecadados sejam 100% doados e contribuam para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Nas quatro primeiras edições a Feijoada da Solidariedade repassou R$ 290 mil para investimentos em segurança e saúde. No primeiro ano, os recursos foram destinados ao Hospital de Caridade de Canela. Depois, o evento passou a repassar verba para a segurança, Brigada Militar e da Polícia Civil dos municípios de Gramado e Canela. “Estou imensamente orgulhosa e emocionada ao ver o impacto positivo que a Feijoada da Solidariedade tem causado em nossas comunidades, especialmente na área da segurança pública. Desde o seu início, nosso objetivo sempre foi unir esforços em prol do bem-estar coletivo, e ver o resultado tangível desses esforços é verdadeiramente gratificante”, conclui Rozangela Allves.

Devido espaço e o número de pessoas esperadas para o evento, nessa edição a feijoada acontecerá em dois horários.

Serviço:

V Feijoada da Solidariedade

Data – 05 de abril de 2025 – Sábado

1º horário: 11h30min às 14h30min

2º horário: 15h às 18h

Local: Casa Nuvole

End: RS-235, 31330 – Carazal, Gramado

Valor R$ 200,00 , adultos e infantil

Estacionamento e bebidas a parte