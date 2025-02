Vereadores visitam Ginásio Carlinhos da Vila e constatam péssimas condições do local

Atual situação oferece risco para atletas, público e alunos

A redação da Folha convidou os vereadores Lucas Dias e Adir Denardi Júnior (PSDB) e Grazi Hoffmann e Rodrigo Rodrigues (PDT), para conhecer as instalações do Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta. A visita, na tarde de sexta (07), foi acompanhada por Filipe Rocha, responsável pelo DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer.

Há menos de 30 dias do início da Série Bronze do Futsal Canelense, o Ginásio, única opção para competições de esportes de quadra (futsal e vôlei), encontra-se sem as mínimas condições de segurança para atletas, público em geral e alunos da Escola Noeli Silva de Azevedo e Souza, que também utilizam o espaço durante o dia.

No aspecto esportivo, o telhado de zinco, com diversas goteiras, e a quadra cheia de problemas, são as principais deficiências.

Os vereadores se manifestaram sobre o tema na sessão da última segunda (10) e se comprometeram em buscar apoio junto à Administração para uma ação emergencial no ginásio. Já nesta terça (11), uma equipe da Secretaria Municipal de Obras, comandada pelo subsecretário César Prux, a pedido dos vereadores, esteve no local para receber um relatório dos problemas e tentar iniciar uma força tarefa para minimizar o maior número de problemas possíveis antes do início das competições.

Uma equipe de limpeza da Escola Noeli também trabalha no local. Mas, ainda há muito para ser feito. A reportagem da Folha continuará acompanhando a situação do Ginásio e torcendo por uma investida forte e eficaz das equipes da Prefeitura, neste espaço.

Relatório aponta série de problemas estruturais no Ginásio Carlinhos da Vila:

Um relatório elaborado recentemente revelou uma série de problemas estruturais e de manutenção no Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela. O documento detalha falhas graves que comprometem a segurança de atletas e espectadores, além de dificultar a realização de competições esportivas.

Segurança comprometida

Entre os pontos mais críticos apontados no levantamento, está a ineficácia do sistema de segurança. As saídas de emergência estão bloqueadas por correntes, o que representa um risco em casos de evacuação urgente. Além disso, as redes de proteção ao redor da quadra estão rompidas, aumentando o risco de acidentes envolvendo o público e atletas.

Quadra com estrutura precária

A estrutura da quadra esportiva apresenta diversas falhas que dificultam a prática de esportes. O piso está desgastado, com parquet solto e falta de verniz, o que aumenta o risco de escorregões e quedas. Além disso, o espaço sofre com infiltrações e goteiras, comprometendo ainda mais a segurança dos atletas. O tamanho da quadra também não atende aos padrões oficiais, limitando a realização de competições de grande porte.

Arquibancadas deterioradas

Outro problema identificado no relatório é a precariedade das arquibancadas. As chapas de ferro estão oxidadas e os assentos de madeira estão soltos ou foram retirados. Em alguns pontos, folhas soltas são risco de cortes e acidentes. Além disso, a capacidade do ginásio para receber público é considerada insuficiente, o que pode impactar a realização de eventos esportivos na cidade.

Vestiários e banheiros em más condições

Os vestiários e banheiros apresentam um cenário preocupante. Mictórios estão interditados, os sanitários não possuem portas e muitas pias estão quebradas. A falta de itens básicos, como porta-volumes e estrados plásticos, também foi apontada no relatório. A cozinha do ginásio, que deveria ser um espaço funcional, foi transformada em um depósito improvisado, acumulando sucata e materiais diversos.

Falta de manutenção e limpeza

O relatório também destaca a falta de limpeza e manutenção do ginásio. A presença de fezes de pássaros na quadra e a sujeira acumulada nos banheiros mostram o descaso com a higiene do espaço. O placar eletrônico está inoperante, o que impacta diretamente na experiência dos jogos e campeonatos realizados no local. Há ainda a questão externa, com cercas caídas e barro no estacionamento.

Impacto no esporte local

A precariedade do Ginásio Carlinhos da Vila preocupa os atletas. O espaço é o único pontos para a realização de campeonatos municipais, mas as condições atuais dificultam a prática esportiva e afastam competições e atletas da cidade.