Aquele que vem, virá! | Pão de Judá

Em Hebreus 10:37, está escrito: “Porque, ainda dentro de pouco tempo, Aquele que vem virá e não tardará”.

Está chegando o fim desta era! Nós não podemos mais perder nenhuma oportunidade. É impossível não vermos e concluirmos que faltam pouquíssimos dias para Jesus retornar como Rei. O Senhor Jesus estabelecerá o Seu tribunal nos ares e depois haverá o grande combate do Armagedom. O governo de Cristo será um governo de equidade e de justiça. Nós temos que mudar! Nós precisamos almejar este governo. A nossa pátria é celestial! Nós não somos mais cidadãos do mundo. Nós temos que tomar estas verdades e fazê-las tornarem-se realidade através do nosso falar e agir todos os dias. Cristo já reina de forma latente e daqui a pouco será de maneira real e visível. Deseje esse Reino! Coopere no estabelecimento do governo de Cristo na terra!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Avivamento

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados, os pecados de outros crentes e os pecados da sociedade.

Nossa sociedade está diante de Ti, merecendo a Tua ira e a Tua justiça. Eu Te confesso o pecado da mornidão, apatia e mundanismo da parte dos crentes. Eu reconheço diante de Ti a perversidade de nossa sociedade e o seu merecimento de juízo. Eu me coloco em posição de confissão da horrível afronta feita a Ti, que está representada pela epidemia das drogas, do alcoolismo, da podridão moral, do aumento do crime, da falta de caráter moral das lideranças constituídas e comunitárias. Eu peço perdão e misericórdia pela idolatria do povo, pelo ocultismo que cresce a cada dia em nosso meio e a descarada adoração a satanás.

Senhor, que Tu não julgues nosso povo com fúria e com ira como fizeste com Sodoma, mas que Tu julgues com um poderoso derramamento de convicção de pecado. Que os pecadores gemam sob o peso de sua culpa até que as pessoas gritem como no Pentecostes: “que faremos?”. Eu louvo o Teu santo nome porque tenho medida suficiente de graça através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, para atender a este grito. Eu coloco o sangue da cruz e o poder da ressurreição contra os pecados e a rebeldia dos corações dos homens contra Deus, eu confio no Espírito Santo para nos conduzir e preparar e levar todos ao reavivamento. Eu reconheço que satanás e o reino das trevas, sobre o qual ele reina, conspiraram e armaram planos contra o reavivamento com esforços incansáveis. Satanás edificou o seu reino cuidadosamente para se opor a tudo o que é santo e bom.

Em nome do Senhor Jesus Cristo eu esmago e derrubo todas as fortalezas que satanás levantou para atrapalhar o reavivamento. Eu coloco toda a poderosa vitória da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo diretamente contra os planos de satanás de atrapalhar o reavivamento. Eu derrubo as fortalezas das lealdades religiosas que cegam e amarram a tantos. Eu derrubo as fortalezas de falta de oração e do relaxamento com a Palavra de Deus. Eu reivindico para o Senhor Jesus Cristo o terreno que satanás está reivindicando como um meio de impedir o reavivamento e afirmo que os planos do diabo foram completamente derrotados através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu derrubo todos os planos de satanás de desviar o reavivamento quando ele vier.

Eu invoco o Espírito Santo para garantir a sabedoria e o discernimento aos líderes do reavivamento que forem escolhidos por Ti, para a liderança. Que este reavivamento pelo qual estou orando seja maior que qualquer outro que tenha havido antes. Que ele sirva de purificação para a Igreja e a prepare para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele traga multidões para o Senhor.

Querido Jesus, Tu nos convidaste a vir e a comprar de Ti aquilo de que precisamos para o reavivamento. Dá-nos o ouro purificado pelo fogo das provações segundo o Teu soberano poder. Dá-nos as vestes brancas de Tua pureza conforme Tu vives Tua vida em nós. Dá-nos o colírio da unção do Espírito Santo para que vejamos a verdade espiritual, para que a retenhamos e apliquemos na prática. Eu abro a porta para o Teu senhorio, querido Salvador.

Eu Te convido a entrar em mim pessoalmente e em Tua igreja com uma nova visitação, para que sejas o soberano Senhor que és e para que possamos todos ter comunhão contigo na profundidade do Teu amor. Eu Te peço tudo isso e faço com louvor nos méritos e na dignidade do Senhor Jesus Cristo.

Amém.

