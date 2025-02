Brasília: Prefeito Gilberto Cezar se reúne com deputados federais em busca de soluções na saúde, mobilidade e turismo

Em agenda em Brasília, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, reuniu-se com o deputado federal Lucas Redecker. A pauta teve foco em projetos que visam retomar o ritmo de desenvolvimento da cidade e solucionar problemas encontrados pela nova administração.

Além da reunião com Lucas Redecker, o prefeito também esteve com os deputados Daniel Trzeciak, Any Ortiz, Luiz Carlos Busatto e Ronaldo Nogueira.

Um dos principais temas foi a Rota Panorâmica, importante via local que sofreu danos significativos com as chuvas do ano passado. O prefeito busca recursos para recuperar o trecho afetado e solicitou o apoio dos deputados nesse processo.

Na saúde, foram discutidos investimentos para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que oferecerá atendimento preventivo e acompanhamento médico contínuo, além da implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), voltada para urgências e emergências, funcionando 24 horas por dia. O prefeito também reforçou a necessidade de recursos para cirurgias eletivas, visando reduzir filas e agilizar procedimentos médicos.

A pauta incluiu ainda melhorias na infraestrutura e mobilidade, garantindo mais qualidade de vida aos moradores, e ações para fortalecer o turismo, setor essencial para a economia local.

Os deputados demonstraram apoio às demandas apresentadas e comprometeram-se a atuar junto ao governo federal para viabilizar recursos para Canela. O prefeito segue com novas agendas em busca de parcerias que impulsionem o desenvolvimento do município.