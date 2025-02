Jolimont lança linha inédita de espumantes extra brut pelo método tradicional e celebra o legado da vinicultura secular

Héritage Rosé Extra Brut e Héritage Branco Extra Brut 12 meses podem ser adquiridos no e-commerce, na sede da vinícola em Canela (RS) e nas 17 lojas da marca

É a partir de um blend das uvas Pinot Noir e Chardonnay que a Vitivinícola Jolimont anuncia o lançamento da linha Héritage, inicialmente com dois rótulos elaborados pelo método tradicional, o Héritage Rosé Extra Brut e o Héritage Branco Extra Brut. Os espumantes de alta qualidade utilizam a técnica mais refinada de produção, como os renomados champagnes franceses. O processo envolve uma segunda fermentação na própria garrafa, o que garante espumantes com maior complexidade, cremosidade e elegância.

Para celebrar o legado da vinicultura secular e honrar a passagem do tempo, tão essencial para a elaboração de produtos extraordinários, a Jolimont inicia as vendas nas versões de 12 meses de autólise na garrafa. Dentro desta linha, ainda estão previstos rótulos com 24, 36, 48 e 60 meses de maturação.

Caracterizada por sua complexidade, qualidade, frescor e acidez equilibrada, a linha tem como atributos seu potencial de guarda de cinco anos e a harmonização gastronômica, versátil para acompanhar uma ampla variedade de pratos, de carnes a frutos do mar. As bebidas prometem uma experiência única aos apreciadores da bebida de Baco.

Indicada para as mais diversas ocasiões, Wagner Manetti Motta, CEO da Jolimont, enfatiza que com a linha Héritage a vitivinícola reforça seu compromisso com a qualidade e a tradição na produção de espumantes. Ele acrescenta que os lançamentos prometem atrair tanto os conhecedores quanto os novos apreciadores, oferecendo uma rica experiência sensorial que celebra o tempo e a herança vinícola.

“Cada rótulo reflete o poder do tempo e o legado de uma herança viva, que borbulha na taça. A passagem dos meses e dos anos revela aromas e sabores inigualáveis, resultando em uma experiência que só pode ser obtida através do respeito à tradição e ao tempo”, comemora Motta.

Comercialização

Tanto o Héritage Rosé Extra Brut como o Héritage Branco Extra Brut já estão à venda pelo site da vinícola e, a partir do dia 14 de fevereiro, também começam a ser comercializados na sede da vinícola, em Canela (RS), e nas 17 lojas da marca, localizadas na região das Hortênsias e no quiosque no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre.

Sobre os espumantes

As uvas Pinot Noir e Chardonnay foram cultivadas nos exuberantes vinhedos da Serra Gaúcha, na cidade de Canela (RS), em solos argilo-pedregosos e altitudes que variam entre 700 e 800 metros, com clima temperado úmido e a exposição solar. Essas condições tornaram-se ideais para a produção dos espumantes Héritage, que expressam a essência do terroir gaúcho.

O Héritage Rosé Extra Brut 12 meses apresenta uma cor rosé blush, com baixa intensidade, e uma perlage fina e persistente. Sua complexidade e elegância o tornam um excelente aperitivo, enquanto sua acidez equilibrada harmoniza perfeitamente com pratos como saladas, peixes, frutos do mar, comida asiática e carnes brancas. Mais do que uma bebida, é uma experiência sensorial única.

O Héritage Branco Extra Brut 12 meses apresenta cor amarelo palha, com reflexos dourados e uma perlage fina e persistente. Sua complexidade e elegância o tornam um excelente aperitivo, um convite para harmonizações versáteis, desde pratos como saladas, peixes, frutos do mar até comida asiática e carnes brancas. É fresco, vibrante, cremoso, de acidez marcante e retrogosto frutado.

Sobre a Vitivinícola Jolimont

Com 76 anos de história, a Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do país e figura na terceira colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor. A marca atua com a venda direta ao consumidor final, possuindo e-commerce, além das 17 lojas na região das Hortênsias e um quiosque no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre.



São mais de 70 produtos no portfólio, com rótulos de destaque internacional e premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou pelas redes sociais @jolimontvinicola.