Novalternativa Incorporadora lança  empreendimento na Serra Gaúcha

Com investimentos de R$ 30 milhões a Novalternativa Incorporadora lança o Condomínio Jardim da Serra, no bairro Parque das Sequóias, em Canela.

No amplo terreno com mais de 172 mil m² estão sendo preparados 266 lotes, de 545m² à 900m². “Tivemos uma ótima aceitação do mercado e já estamos com 70% do empreendimento comercializado”, informa o diretor geral, Fernando Bassani.

Com projetos arquitetônico e paisagístico assinados pela arquiteta Gianne de Lima, o Jardim da Serra possuirá uma infraestrutura completa de lazer para os moradores, com: salão de festas, playgroung, academia ao ar livre, espaço para Pets, Fireplace e um mirante para apreciação da natureza.

O Condomínio terá, ainda, uma área de vegetação preservada, com 43.870 mil m². Destaque também para o paisagismo, concebido para que haja floração durante todo o ano. “Será criada a Alameda das Estações, um túnel florido, e cada rua possuirá plantas e flores específicas”, antecipa o diretor da Novalternativa Incorporadora, Luís Fernando Bassani.

As obras do Jardim da Serra iniciaram em setembro deste ano. A previsão é que o empreendimento seja entregue em 2027. “Nosso negócio é construir histórias, é entregar espaços onde as pessoas possam ser felizes, ter qualidade de vida, compartilhar momentos e valorizar aquilo que mais importa: o hoje. Esse é o nosso propósito”, finaliza Fernando Bassani.

Concessionária da Estação Campos de Canella, – mais conhecida como “Rua Coberta de Canela”, a Novalternativa Incorporadora é a responsável pela construção do inovador Hospital Pompéia Pryme na cidade.

Entre os empreendimentos no RS que levam sua assinatura também estão o Residencial Felicitas, em Porto Alegre; Residencial Villa das Hortênsias, em Gramado; Edifício Rodolfo 258, Campos de Canella, Campos de Canella II, Portal do Valle e Solar da Serra, em Canela; Lumière Résidence, Villa Olimpo, Via Vênetto, Via Bentho, Mirante das Videiras, Edifício Flores, Residencial Boaventura, Residencial Athenas, Edifício Duque 370, Edifício Antunes e Loteamento Dona Luizza, em Marau; Edifício Via Vênetto, em Casca, e Solar Teixeira Kurtz e Villagio di Treviso,em Passo Fundo. Em Santa Catarina, possui o Solar Elisa, em Balneário Camboriú.