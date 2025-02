Vereador Felipe Caputo busca viabilizar graduação de Educação Física em Canela

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, segue empenhado em fortalecer o esporte e a educação física no município. Dessa vez, o vereador trabalha para trazer o curso de Educação Física da UCS para a cidade, buscando ampliar as oportunidades de formação profissional e incentivar a prática esportiva como ferramenta de inclusão social e promoção da saúde.

Ao lado de Anderson Rech, coordenador do curso de Educação Física da UCS Caxias, Caputo percorreu diversos espaços esportivos de Canela, avaliando a estrutura disponível e reforçando a necessidade de mais investimentos no setor. A iniciativa faz parte de sua luta constante por políticas públicas que valorizem o esporte e qualifiquem profissionais na área.

Durante a agenda, o vereador também esteve na Secretaria de Saúde, onde se reuniu com o Secretário, Jean Spall e o Sub-secretário, Messias Morais, destacando a importância do esporte na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, visitou a Secretaria de Educação, conversando com a secretária Maria Gorete e o sub-secretário Evandro Nunes sobre a necessidade de integrar ainda mais o esporte ao ambiente escolar.

Para Felipe Caputo, trazer o curso de Educação Física para Canela é um passo essencial para formar profissionais qualificados sem que os estudantes precisem se deslocar para outras cidades: “Essa iniciativa não apenas abre novas oportunidades para nossos jovens, mas também fortalece o esporte local, que precisa ser visto como um investimento no futuro da nossa comunidade”, destacou o vereador.