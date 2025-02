Vereadores se reúnem com representantes da CORSAN para discutir problemas de abastecimento em Canela

Nesta terça-feira, 11, os vereadores Graziela Hoffmann, Lucas Dias, Adir Denardi Júnior, Jone Wulff e Rodrigo Rodrigues receberam o Superintendente Regional de Relações Institucionais da CORSAN, Lutero Cassol, e Rafael da Rosa, Gestor da Região das Hortênsias, para tratar das constantes faltas de água que afetam diversos bairros de Canela, além das questões relacionadas aos próximos investimentos que serão realizados pela companhia no município.

Durante a reunião, os parlamentares cobraram explicações sobre os problemas recorrentes no abastecimento, que têm gerado transtornos para a população, especialmente em períodos de maior demanda. Os representantes da CORSAN apresentaram um diagnóstico da situação, apontando desafios operacionais e estruturais e indicando melhorias para a comunidade canelense.

Outro tema abordado foi o sistema de esgoto da cidade, e claro, os investimentos que a empresa deve realizar no município nos próximos anos, visando combater todos estes problemas que atingem grande parte da população canelense.

Ao final do encontro, os vereadores solicitaram mais agilidade e transparência na comunicação da empresa com a população e reforçaram a importância de um plano emergencial para minimizar os impactos das interrupções no abastecimento de água. A Câmara Municipal seguirá acompanhando de perto as ações da CORSAN e cobrando melhorias nos serviços prestados à cidade.