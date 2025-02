Páscoa em Gramado promove audições para formação de elenco

Os preparativos para a 10ª Páscoa em Gramado e Gramado Aleluia, que ocorrem de 28 de março a 21 de abril de 2025, estão acelerados. Estão abertas as inscrições para formação de elenco da Paradinha de Páscoa e para as procissões de Ramos e dos Passos. Os candidatos passarão por audições no próximo domingo, dia 16, no Auditório Hortênsia do Centro de Eventos Expogramado. Conforme a Gramadotur, responsável pela realização do evento, serão abertas aproximadamente 120 vagas. Além de atores e atrizes, serão selecionados bailarinos, patinadores, figurantes e outros personagens.

Os candidatos devem acessar a ficha de inscrição em https://forms.gle/2BH9wCgF8dnvsfhi9 e enviar o formulário para o email pascoagramado25@gmail.com. Os inscritos devem ter mais de 12 anos. Para menores de 16 anos, é obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável. Os interessados em participar da Paradinha de Páscoa como patinadores devem levar seus patins nas audições. Mais informações pelo Whatsapp (54) 98105.0497.

29_03_2024_Pascoa em Gramado e Gramado Aleluia2024_Procissao dos Passos. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

SOBRE O EVENTO

O Ministério da Cultura apresenta a 10ª Páscoa em Gramado. O evento conta com patrocínio master da Gav Resorts. Copatrocínio: Havan. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado. Agente cultural: Marca Produções. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.

HORÁRIOS DAS AUDIÇÕES

Paradinha de páscoa: 9h à 13h

Procissão de Ramos e dos Passos: 13h às 18h