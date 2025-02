Prefeito Gilberto Cezar apresenta projeto de revitalização do Centro de Feiras ao Ministro do Turismo, Celso Sabino

Brasília – O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve reunido nesta quarta-feira com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, em Brasília, para tratar de demandas estratégicas para o fortalecimento do turismo no município.

Na ocasião, o prefeito também apresentou ao ministro o projeto de revitalização do Centro de Feiras de Canela, espaço estratégico para a realização de eventos e congressos. A proposta prevê melhorias na infraestrutura e modernização do local para reabertura, tornando-o mais atrativo para feiras e encontros de diferentes segmentos.

Durante o encontro, o prefeito também ressaltou a importância do setor para Canela, que recebe milhares de visitantes ao longo do ano e se consolida como um dos principais destinos da Serra Gaúcha. “Precisamos de investimentos para garantir que nossa cidade cresça de forma sustentável, oferecendo experiências de qualidade para os turistas e oportunidades para os moradores”, afirmou Gilberto Cezar.

O Ministro Celso Sabino elogiou a iniciativa e destacou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento do turismo nacional. “Projetos como este são fundamentais para fortalecer o setor, gerar empregos e ampliar as oportunidades para as cidades turísticas. Vamos avaliar com atenção e buscar formas de apoiar essa iniciativa”, declarou o ministro.

O encontro faz parte da agenda do prefeito Gilberto Cezar em Brasília, onde ele tem articulado parcerias e recursos para impulsionar o desenvolvimento de Canela.

Prefeitura de Canela

Foto: André Fernandes