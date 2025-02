360 Graus | Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você!

Você sabe o que vai acontecer com a interdição do presídio: ninguém mais vai ser preso!

A frase que abre esta coluna é de Gabriel O Pensador, da música “Chega”. Se você não conhece, recomendo a audição. Escolhi este título para esta coluna que fala de segurança, pois assim estamos nós, como idiotas vendo as coisas acontecerem, passíveis, sem nada poder fazer, a não ser pagar a conta no final do mês.

A matéria de capa, da edição desta semana, trata da interdição do Presídio Estadual de Canela por tempo indeterminado, não entra mais ninguém e cerca de 60 terão que sair. A ordem judicial veio de uma Vara Judicial de Caxias do Sul, cuja magistrada já havia interditado as casas penais de Caxias do Sul, Vacaria e São Chico.

A juíza não está errada, está fazendo o trabalho dela, o que não está certo é o Governo do Estado não estar fazendo o seu, que é criar mais vagas nas casas penais ou outros presídios. A gente pode até não gostar e dizer que os presos fizeram por onde, de estar lá, e em partes eu até concordo e penso assim, mas não dá, em pleno século XXI, simplesmente largar pessoas 30 pessoas em um cubículo e pronto.

Há alguns anos, a Justiça de Canela já havia interditado o presídio, o resultado a gente sabe bem: ninguém mais foi preso!

Será assim, foi preso em flagrante, será posto em liberdade automaticamente. Condenação, aguardará vaga para começar a cumprir a pena. Prisões preventivas, não vão mais acontecer.

Imaginou? Agora pense que no despacho da juíza ela frisa que o Presídio Estadual de Canela tem espaço físico para a construção de uma galeria exatamente igual a existente, que hoje tem nove celas.

Todos sabem que investimentos foram feitos no presídio de Canela, como colocação de porcelanato e até a criação de um canil com piso aquecido para os cachorros. A Folha até fez matéria do canil, na época. O canil é modelo, um projeto que merece nossos aplausos e os cães são muito úteis para o trabalho da Susepe. Até aqui nada demais.

Mas agora, pense na Susepe colocando como prioridade para 2025, em seu pedido para o MOCOVI, o valor de R$ 40 mil para comprar um filhote de cachorro.

O que não pode é bagunçar as prioridades, pois, com tudo isso, o Estado não criou uma vaga no presídio de Canela, seguem as mesmas de 20 anos atrás, mesmo com o aumento da população e, consequentemente, da criminalidade.

A maneira como o Estado do Rio Grande do Sul vem lidando com a questão da segurança é extremamente ineficaz, mas a conta, leitor, ela vem alta, em impostos e na falta de segurança em nossas cidades.

Aqui, na Região, ainda temos a sorte de contar com uma Polícia Civil e Brigada Militar atuantes e comprometidas, apesar da pouca estrutura e pouco efetivo, aliadas a uma Justiça ágil e conhecedora da realidade local.

Prisões são mercados dominados pelas organizações criminosas

Todo mundo sabe que nossos presídios são quase casas de recreação. Li, espantado, a decisão judicial que interdita o presídio de Canela, a qual cita a capacidade de outros presídios da região. Nela, consta um relatório das galerias dos presídios com a sua respectiva ocupação: tal presídio, ala tal, ocupada pela organização criminosa X, tal presídio, ala tal, ocupada pela organização criminosa Y.

Isso gera um mercado no sistema penal, o qual conta com privilégios, hierarquias e facilita a compra de conforto ou produtos nos presídios.

O Estado sabe, o que acontece dentro e fora das casas penais, mas nada faz para mudar isso. O crime organizado manda no sistema penitenciário, não é a sociedade organizada.

Como estamos no Brasil, as coisas só acontecem porque alguém está lucrando com isso, e quando não acontecem, alguém também está lucrando.

Como disse Gabriel O Pensador, o meu direito acaba onde começa o seu, mas onde o meu começa?