Fogo consome residências no Bairro São Rafael, em Canela

Neste local foi registrado um duplo homicídio em julho de 2024, que deu início a uma série de crimes violentos

Por volta das 13h30min desta sexta (14), os Bombeiros de Canela foram acionados para combater um incêndio na Rua Hermann Otto Fritz Beeck, no Bairro São Rafael. Chegando no local, encontraram duas residências já em chamas e o fogo já alcançava uma terceira casa no mesmo terreno.

Outra dificuldade enfrentada pelos Bombeiros foi a pouca distância destas casas para as residências vizinhas, uma delas habitada por uma idosa acamada. Com o calor que fazia no momento da ocorrência também colaborou com o combate às chamas.

Até o momento da publicação desta matéria, três caminhões tanque haviam sido utilizados. O fogo não havia sido extinguido totalmente, mas não havia mais risco de atingir residências vizinhas.

Suspeita de incêndio criminoso

As três casas atingidas não estavam sendo habitadas, restando apenas danos materiais. O local foi palco de um duplo homicídio na noite de 22 de julho de 2024, quando um confronto entre grupos de traficantes rivais quebrou uma série de dez meses de crimes contra a vida em Canela, deixou mais uma pessoa baleada e desencadeou uma série de crimes graves, incluindo um homicídio em frente à Catedral de Pedras de Canela.

Suspeitos detidos e liberados

A reportagem da Folha apurou que as forças de segurança detiveram, nesta sexta (14), dois homens conhecidos por seus antecedentes criminais. Uma denúncia anônima dava conta que eles iriam atear fogo na casa da Rua Hermann Otto Fritz Beeck. Com eles, foi apreendida uma quantidade de material combustível.

Os mesmos foram liberados, em razão, também, da interdição do Presídio Estadual de Canela, que não pode receber novos apenados.

A Brigada Militar esteve no local e a Polícia Civil investiga o caso, que é trabalho em sigilo pelas autoridades.