Mulher ferida em acidente de avião em Gramado recebe alta após mais de 50 dias internada

Uma das mulheres feridas no acidente aéreo ocorrido em Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, recebeu alta nesta quarta-feira (12), conforme boletim médico do Hospital Cristo Redentor, onde estava internada. Segundo o portal G1, a mulher de 50 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo. Ela estava na pousada atingida pela aeronave no momento do impacto.

Outra mulher, de 56 anos, segue internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. De acordo com o portal G1, ela teve 43% do corpo queimado e permanece em estado estável. Assim como a paciente que recebeu alta, ela também estava na pousada atingida.

Identificação das vítimas

Todas as 10 vítimas do acidente foram identificadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), conforme informado pelo órgão à RBS TV. Os nomes das vítimas não foram divulgados a pedido da família. Elas pertenciam à mesma família do empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi.