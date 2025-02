Stories | Edição 656

Stories, por Renata Willrich

O canelense Pedro Henrique Finger, já reconhecido pelas premiações de MMA, vai ter a sua primeira luta internacional, que vai acontecer em Lima, no Peru, no dia 20 de fevereiro. Para acompanhar e torcer pelo canelense, a transmissão será pelo canal UFC Fight Pass, por conta das 18h.

Patrão do CTG Manotaço, Fernando Gusen, cumprimentando o Patrão do CTG Coração do Vale de Gaspar/SC, Wanderlei Paulo, pela vitória no Laço Equipes no 45° Rodeio Crioulo Nacional de Gramado e 3° Rodeio Crioulo Internacional de Gramado, que aconteceu de 5 a 9 de fevereiro.

Uma vinícola familiar que imprime a arte da natureza dentro de cada garrafa. Assim é a Arte Líquida, um projeto que busca a máxima intervenção humana para a mínima intervenção química, respeitando as particularidades da uva, da safra e do terroir de origem. Cada rótulo é uma manifestação autêntica da identidade do vinho brasileiro, sem emulações de outros países ou padronizações artificiais. Em 2025, a vinícola está entre as confirmadas na 4ª Vindima em Gramado, que acontece de 14 de fevereiro a 9 de março.

Na foto, Cristiano Ribeiro, sommelier e proprietário da Arte Líquida.

Foto: @debsmazzocchi

A Vinícola Stopassola se posiciona como um refúgio para os amantes do vinho e da tradição. Na propriedade, cada garrafa conta uma história, e cada taça revela o sabor autêntico da Serra Gaúcha. Com uma produção familiar e artesanal, a vinícola une paixão, cuidado e respeito ao terroir para criar vinhos únicos. A Stopassola está confirmada para a 4ª Vindima em Gramado. na foto, Paloma Stopassola.

: @debsmazzocchi

A dermatologista caxiense Grasiela Monteiro embarca nesta quinta-feira, dia 13, para Miami, nos Estados Unidos, onde participa como palestrante e membro do Comitê Científico do AMWC Américas, congresso sobre Estética Médica. Drª Grasiela falará sobre Avaliação e Preenchimento Facial, além de inovação em Técnicas de Rejuvenescimento sem Cirurgia. O AMWC Americas ocorre entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Foto: @marcosr_moreira