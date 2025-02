Vereador Felipe Caputo apoia melhorias para o Corpo de Bombeiros de Canela

Nesta semana, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, esteve reunido com o tenente Miguel Oliveira de Souza, do Corpo de Bombeiros de Canela, e o Capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo, comandante da Segunda Companhia de Bombeiro Militar de Gramado. O encontro teve como objetivo discutir o apoio para a aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao novo quartel da corporação.

Durante a reunião, Caputo destacou a importância fundamental do trabalho dos bombeiros, ressaltando que a instituição desempenha um papel essencial na segurança da população canelense. O presidente da Câmara reforçou seu compromisso em buscar soluções viáveis para atender às demandas apresentadas, auxiliando no fortalecimento da estrutura da corporação e garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais.

A necessidade de investimentos no Corpo de Bombeiros tem sido uma pauta recorrente em Canela, visto que a corporação lida diariamente com situações de emergência, combate a incêndios, resgates e atendimentos à população. Com a ampliação e modernização do quartel, espera-se um atendimento ainda mais eficiente e ágil para a comunidade.

Caputo reafirmou que continuará empenhado na busca por recursos e parcerias que possam viabilizar essas melhorias, assegurando que os bombeiros tenham a estrutura necessária para cumprir sua missão com excelência.