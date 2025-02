Volta às aulas: retorno do Ensino Fundamental na rede municipal será no dia 17

Neste mês de fevereiro, está ocorrendo o retorno das aulas em toda a rede municipal de ensino de Canela. No dia 5 de fevereiro já aconteceu o início das aulas para 2.873 crianças da Educação Infantil e na próxima segunda-feira, dia 17, mais 3.212 alunos voltarão às aulas pelo Ensino Fundamental. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL), para melhor receber os estudantes, diversas melhorias estão sendo feitas nos educandários, desde roçada, até pintura, troca de piso, entre outras reformas. “Queremos garantir mais conforto e segurança para nossos alunos, gerando, assim, um ambiente de qualidade”, destaca a prof. dra. Maria Gorete, secretária da Educação. Atualmente a rede municipal de ensino de Canela conta com 14 instituições. Mais de 2,5 mil alunos estudam em turno integral.



ABERTURA DO ANO LETIVO

Um evento especial para abrir oficialmente o ano letivo está sendo preparado pela SMEEL. Será nesta sexta-feira, dia 14, às 18 horas. A palestra show RAPensando a Educação, com o rapper e educador social Chiquinho Divilas, acontecerá no Salão de Vidro do Santuário do Caravággio, com a participação de toda a rede de ensino, reunindo quase 600 pessoas.