Rebelião no Presídio de Canela termina com feridos e intervenção da BM

Fato aconteceu após remoção de detentos, cumprindo ordem judicial

A Brigada Militar e agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEP) enfrentaram uma rebelião no Presídio Estadual de Canela, localizado na rua Jair da Veiga, na madrugada deste sábado (15). O motim teve início após a remoção de presos para outras penitenciárias do Estado, em cumprimento a uma decisão judicial que determinou a interdição da unidade.

A decisão, oriunda de uma vara da comarca de Caxias do Sul, estabeleceu que a ocupação do presídio deveria ser reduzida para até 160 detentos — o dobro da capacidade estrutural projetada para cerca de 80 pessoas. Atualmente, a casa prisional abriga mais de 220 apenados.

Logo após a saída de um grupo de detentos — cujo número exato não foi confirmado —, presos iniciaram um protesto, incendiando colchões e causando tumulto dentro da unidade. A situação exigiu o retorno imediato dos agentes da SUSEP à penitenciária, com apoio da Brigada Militar, que utilizou balas de borracha e granadas de efeito moral para conter a rebelião.

Relatos apontam que diversos detentos ficaram feridos, e pelo menos 15 deles foram atendidos com ferimentos leves no Hospital de Caridade de Canela durante a madrugada.

A reportagem da Folha tentou contato com a SUSEP e a Brigada Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria, que ainda está em atualização.

Familiares de detentos entraram em contato com a reportagem da Folha. Preocupados, relataram não saber quais presos foram transferidos, quem foram os que necessitaram de atendimento médico e que não conseguem falar com a administração da casa penal.