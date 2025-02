Cara de Mau entrega mais de 1 mil kits escolares para crianças carentes

Por mais um ano, Cara de Mau realizou a campanha “Volta às aulas dos marujinhos”, que tem como objetivo proporcionar condições dignas de aprendizado para crianças em situação de vulnerabilidade.

Para viabilizar a ação, parte do valor arrecadado com o jantar nas pizzarias temáticas em janeiro, em Gramado e Porto Alegre, foi utilizado para a compra do material escolar.

Este ano, com o mote “Nosso maior tesouro é a educação”, foram produzidos 1,2 mil kits com itens básicos, como: caderno, lápis, lápis de cor, giz de cera, borracha, entre outros.

Em Gramado e Canela, o material foi entregue no dia 11 de fevereiro para a Pastoral do Menor Adolescente – PAMA, Abrigo Municipal, Associação Semear,Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Wortmann e Escola Estadual de Ensino Médio Adolfo Seibt.

Já em Porto Alegre, a entrega acontece na próxima terça-feira, dia 18, para a ONG Renascer, na Restinga, e para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Lions Club, no Humaitá.

Anualmente, Cara de Mau promove a campanha “Volta às aulas dos marujinhos”. “A entrega dos kits escolares é sempre muito gratificantes para nós, pois acreditamos muito na educação como uma ferramenta transformadora na vida dessas crianças”, destaca a família Scur Dalateia, proprietária da pizzaria.

Cara de Mau Porto Alegre faz parte do Grupo Unity que, recentemente, conquistou o desejado selo Great Place To Work®.A certificação é conferida apenas para as empresas que se classificam como “Excelente lugar para trabalhar no Brasil”.