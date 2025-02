Cerca de 600 educadores participam de palestra show de abertura do ano letivo em Canela

Um evento que integrou, ainda mais, cultura e educação. Foi assim a palestra show realizada pela Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer de Canela na última sexta-feira, dia 14. O evento marcou o início do ano letivo na cidade e reuniu cerca de 600 educadores no Salão de Vidro do Santuário do Caravaggio, no bairro Saiqui.

Os profissionais da rede de ensino foram recepcionados pela equipe da Secretaria com um coquetel especial. O evento contou, ainda, com apresentação do Ponto de Cultura Kombinação de Canela, que desenvolve ações e intercâmbios culturais através de oficinas de circo, teatro de bonecos, percussão e dança para adolescentes em instituições da cidade. O grupo encantou a todos com apresentações de malabarismo e equilíbrio na bicicleta. Também teve a arte do grafiteiro João Pedro Bohrer, conhecido como JP, que confeccionou ao vivo um colorido painel.

O ponto alto da noite foi a palestra RAPensando a Educação, com o rapper Chiquinho Divilas, que emocionou o público contando sua trajetória. O cantor é nascido na periferia de Caxias do Sul e falou sobre sua jornada: um adolescente pobre, que renunciou ao mundo crime e viu uma oportunidade de melhorar de vida por meio da educação e da música.

Hoje, o palestrante é formado em Relações Públicas e pós-graduado (MBA) em Gestão Estratégica de Pessoas pela UCS/RS. É doutor e mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Feevale/RS. “A educação salvou minha vida, por isso realizo esse trabalho social nas escolas, para que mais vidas sejam salvas pela educação. Ainda há muito o que se investir na educação e na cultura para tirar as crianças das ruas”, pontuou Chiquinho.

O prefeito Gilberto Cezar também se pronunciou e exaltou os professores presentes, destacando a importância deles para que a educação no município aconteça da melhor forma possível. “Nós sabemos e reconhecemos a importância desta área para a construção de uma sociedade melhor. E seremos incansáveis na busca de recursos para o setor, para dar melhores condições às escolas, mais valorização aos profissionais, proporcionando uma educação de qualidade para todos”, garantiu.