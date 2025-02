Confira a programação da 4ª Vindima em Gramado nesta semana

A 4ª Vindima em Gramado segue encantando moradores e visitantes com uma programação especial que celebra a cultura vitivinícola da região. Até o dia 9 de março, o evento oferece uma série de atividades na Vila do Vinho, na Praça das Etnias, incluindo pocket shows, pisa da uva, workshops, apresentações musicais e experiências enogastronômicas.Nesta semana, a programação artística conta com apresentações todos os dias. Passarão pelo palco da Vindima, na Praça das Etnias, nomes como Robson Leonardo, Márcio Pinheiro, Coro Vozes de Gramado, Matheus Tomazelli, Candy Belloto, Nolasco e Vocal Allegro.Além disso, a programação da semana também contará com o espetáculo Vindima da Esperança, um pocket show temático que homenageia os 150 da imigração italiana. Ele será realizado às 19h de sexta-feira, sábado e domingo. No sábado, destaque também para o Workshop Vinhos de Gramado, às 17h, e para a Pisa da Uva, às 19h30.Fora as apresentações artísticas, as vinícolas Stopassola, Benvic, Seganfredo, Masotti, Arte Líquida, Família Lazaretti e Casa da Tapera estarão presentes no evento e contarão com programações próprias em suas propriedades. As visitações e atividades podem ser reservadas diretamente com cada vinícola. Na parte de alimentação, o evento conta com a presença do restaurante Candido’s (com sete opções de pizza, sendo cinco salgadas e duas doces, e duas opções de massas com três molhos) e do Versalla Cozinha Contemporânea (com duas opções de risotos e tábua de frios). Os pratos variam de R$ 35 a R$50. Há ainda uma Cave, com a comercialização de produtos de vinícolas da cidade.