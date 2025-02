Gramado Fantasia 2025 promete muita animação e musicalidade carnavalesca

Território Criativo Vila Joaquina terá programação voltada às famílias, no dia 2 de março, domingo de Carnaval!

A Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, apresenta a programação do Gramado Fantasia 2025. O evento contará com um dia inteiro de atividades no Território Criativo Vila Joaquina (Rua Leopoldo Rosenfeld, N° 818), localizado no complexo do Lago Joaquina Rita Bier, com atrações voltadas às famílias e apresentações carnavalescas, no dia 2 de março (domingo), das 11h às 19h.

A programação terá muita musicalidade carnavalesca com apresentação do Bloco do Dionísio, atrativos para as crianças, oficinas culturais, praça de alimentação, entre outras surpresas. O secretário da Cultura, Jonas da Silva, destaca que o público-alvo são às famílias gramadenses e os turistas que estiverem na cidade no período. “Será um ambiente familiar, com muita diversão e atividades culturais relacionadas ao Carnaval”, adianta o secretário Jonas.

BAILE NA SOCIEDADE IPIRANGA COM CARÁTER SOCIAL

O tradicional baile também será realizado no dia 2 de março (domingo), a partir das 19 horas, na Sociedade Ipiranga, na Várzea Grande. A entrada será gratuita, mas a organização do evento solicitará a doação de um quilo de alimentos não-perecíveis, que posteriormente serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Carnaval das Hortênsias da Sociedade Ipiranga, que integra a programação do Gramado Fantasia, contará com apresentação do Bloco Carnavalesco Rebloco, do Grupo de Samba D’Luanda e DJ. O espaço possui capacidade para receber até 800 pessoas e só será permitido o acesso de maiores de 18 anos. “Preparamos uma programação com muito carinho e esperamos a comunidade gramadense para juntos fazermos uma linda celebração popular”, destaca o secretário Jonas da Silva, fazendo um agradecimento especial à direção da Sociedade Ipiranga e ao Rebloco.

PROGRAMAÇÃO TERRITÓRIO CRIATIVO VILA JOAQUINA

Quando: 2 de março (domingo);

Horário: 11h às 19h;

Musicalidade: Apresentação do Bloco do Dionísio;

Demais atrações: brinquedos infláveis para as crianças, praça de alimentação, oficinas culturais, entre outras.

PROGRAMAÇÃO SOCIEDADE IPIRANGA

Quando: 2 de março (domingo);

Horário: a partir das 19h;

Atrações: 19h – DJ; 20h – Apresentação Bloco Carnavalesco Rebloco; 20h30 – Grupo de Samba D’Luanda; 22h30 – DJ.