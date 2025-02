Noite com uma colisão e um capotamento no centro de Canela

A madrugada desta segunda (17) foi inusitada no centro de Canela, com dois acidentes de trânsito no mesmo local.

Primeiro, por volta das 23h30 de domingo, uma colisão envolveu um Fiat Siena e um GM Onix, na esquina das Ruas Júlio de Castilhos e Felisberto Soares. Com o impacto, o Onix, que se deslocava no sentido da Catedral para a Praça, acabou parando em cima do canteiro central.

O acidente registrou apenas danos materiais, aos veículos e na via pública.

Pouco depois, por volta das 1h30min, um automóvel GM Onyx, preto, chocou-se contra uma van de cachorro quente e capotou na via. Ele se deslocava em sentido à Catedral de Pedras, quando atingiu o veículo estacionado em frente à Praça João Corrêa. Felizmente, ninguém ficou ferido.