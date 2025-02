Vereador Leandro Gralha busca recursos para o Hospital de Canela junto ao Governo do Estado

O vereador de Canela, Leandro Gralha (MDB), acompanhado de seu assessor Marcelo Savi, esteve em Porto Alegre na última semana para uma reunião no gabinete do deputado estadual Carlos Burigo (MDB). O encontro teve como principal objetivo viabilizar recursos para o Hospital de Caridade de Canela, por meio do Programa Avançar, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A busca por investimentos para a saúde do município é uma das prioridades do parlamentar, que vê no Programa Avançar uma oportunidade para garantir melhorias na estrutura e no atendimento do hospital. “A expectativa é de um recurso bom, um recurso importante para nosso Hospital, com a ajuda do deputado Burigo, junto à Secretaria de Saúde do Estado”, destacou Marcelo Savi.

O Programa Avançar é uma iniciativa do Governo do Estado que tem direcionado investimentos em diversas áreas, incluindo saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. A articulação junto a deputados estaduais é uma estratégia para garantir que municípios como Canela sejam contemplados com esses recursos, possibilitando a ampliação e qualificação dos serviços oferecidos à população.

A visita à capital faz parte de um esforço contínuo dos representantes políticos da cidade para buscar melhorias na área da saúde. A expectativa agora é que o pleito seja atendido, garantindo novos investimentos para o Hospital de Caridade de Canela.