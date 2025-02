Festival das Luzes, em Canela, se junta a grandes cidades do mundo

Inspirado na tradicional celebração iniciada em Lyon, na França, o Canela Light Fest – Festival das Luzes chega com a proposta de transformar a cidade em um verdadeiro palco de arte e iluminação. Com uma programação inovadora, que inclui projeções digitais e instalações artísticas, o evento promete atrair um grande público e fortalecer o turismo cultural na região, de 1º a 4 de maio próximo.

A primeira edição do festival ocorrerá ao longo de três noites consecutivas, trazendo uma fusão entre arte contemporânea e tecnologia. As intervenções artísticas ocorrerão em um circuito ao ar livre, no centro da cidade. Com acesso gratuito e sem restrição de faixa etária, o festival busca democratizar a arte e proporcionar experiências imersivas para o público.

O festival tem como objetivos principais difundir a arte sustentável, estimulando o baixo consumo de energia nas produções artísticas, e promover a reflexão sobre a arte contemporânea, destacando a tecnologia e a luz como elementos centrais. Também busca fortalecer o intercâmbio entre artistas brasileiros e iniciantes, criando espaços para exposições, debates e novas produções. Além disso, reunirá as quatro principais vertentes da arte luminotécnica: vídeo mapping, performances multimídia, esculturas e instalações de luz. Outro ponto essencial é o incentivo à juventude no uso da tecnologia para criação artística, por meio de oficinas e formação digital.

“O festival vem também para reforçar a economia criativa ao gerar oportunidades para profissionais da cultura e técnicos locais. Com o turismo como uma das principais vocações de Canela, a expectativa é que o evento impulsione significativamente o setor, atraindo visitantes e movimentando a economia e produção cultural local”, afirma o coordenador do evento, Joni Neto.

Ao integrar a agenda cultural da cidade, o Canela Light Fest – Festival das Luzes coloca Canela ao lado de metrópoles como Berlim, Sidney e Jerusalém, consolidando-se como um novo marco para a arte urbana e a cultura luminotécnica no Brasil.

Uma experiência inédita, imperdível e aberta a toda a comunidade canelense e visitantes.

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Grande Hotel Canela e UCS – Universidade Caxias do Sul, com Financiamento Prócultura – RS.