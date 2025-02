Florybal fecha parceria com Os Smurfs e lança linha de chocolates exclusiva

Linha conta com ovos de Páscoa e barras de chocolate e chega às lojas a partir de 20 de fevereiro

A Florybal, marca de chocolates artesanais de Gramado, RS, presente há mais de três décadas no mercado, anuncia uma colaboração mágica com a belga Peyo Company, trazendo Os Smurfs para sua linha de produtos nesta Páscoa. Os produtos estarão disponíveis em todas as lojas físicas da Florybal, lojas autorizadas e no e-commerce oficial a partir do dia 20 de fevereiro.

Combinando sabor e diversão, a novidade inclui ovos de Páscoa que virão com quatro figuras colecionáveis dos personagens: Papai Smurf, Ranzinza, Gênio e Smurfette. A linha também conta com barras de chocolate nos sabores chocolate branco com cookies crocantes, e chocolate ao leite em uma deliciosa combinação com cookies e morangos.

A ideia da parceria surgiu como uma forma de proporcionar ao público uma experiência atemporal exclusiva. A escolha dos personagens foi cuidadosamente planejada pensando na conexão com o público infantil e na nostalgia dos adultos, promovendo uma experiência encantadora para diferentes gerações.

O projeto vem sendo estudado e desenvolvido desde o ano passado, com muita dedicação para garantir que os produtos cheguem nas prateleiras com total qualidade, unindo sabor e diversão característicos da marca Florybal. Segundo Tiago Cardoso, Diretor de Marketing da Florybal, “estamos muito animados com essa parceria entre a Florybal e Os Smurfs, um ícone da cultura pop que atravessa gerações. Nosso objetivo foi unir a magia do universo Smurf à qualidade e ao sabor que nossos consumidores já conhecem e amam. Esta linha de chocolates é um convite para as famílias celebrarem momentos especiais de forma ainda mais divertida e inesquecível nesta Páscoa”.

Os ovos com brindes colecionáveis têm edição limitada e ficam disponíveis nas lojas durante todo o período de Páscoa. Já as barras farão parte do portfólio regular e estarão disponíveis durante todo o ano.

A parceria foi intermediada pela Vertical Licensing, agente oficial da Peyo Company para licenciamento dos Smurfs no Brasil.

Sobre a Florybal

Com mais de 34 anos de história, a Florybal é uma das principais marcas brasileiras no segmento de chocolates premium e artesanais, sediada em Gramado/RS. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação constante em seus sabores, a Florybal busca sempre surpreender seus consumidores gerando combinações e experiências únicas. A marca conta hoje com 19 lojas temáticas em Gramado e Canela e 35 unidades autorizadas espalhadas pelo Brasil.

A Florybal se consolidou como uma referência, sendo pioneira na elaboração de lojas temáticas no Brasil e na criação de um parque temático em operação desde 2011, premiado pelo Tripadvisor como: melhor parque do Rio Grande do Sul, terceiro melhor do Brasil e da América Latina e top 20 melhores parques do mundo.

Sobre Os Smurfs

Azuis e fofos, medindo apenas três maçãs de altura, os Smurfs valorizam o espírito de equipe, lealdade, otimismo, diversão e respeito pela natureza. Pode ser difícil diferenciá-los à primeira vista, no entanto, cada Smurf tem sua própria particularidade. Eles vivem em uma vila cheia de casas em forma de cogumelo, escondida no coração de uma floresta mágica onde poucas pessoas se aventuram a ir.

Nascidos em uma história em quadrinhos em 1958, os pequenos personagens azuis criados por Pierre Culliford, mais conhecido sob seu pseudônimo Peyo, têm espalhado felicidade e divertido crianças e famílias por gerações. A série animada dos Smurfs (2021) está sendo exibida mundialmente no Nickelodeon e está disponível na Netflix. Em 2025, os Smurfs estrearão seu novo filme cinematográfico, produzido pela Paramount Pictures. No Brasil, a propriedade é representada pela Vertical Licensing para o licenciamento de produtos de consumo.