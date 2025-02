Roda Canela amplia benefício do ingresso morador para mais cidades da Serra Gaúcha

A Roda Canela ampliou o benefício do ingresso morador para incluir mais cidades da região. Agora, além dos moradores de Canela e Gramado, que já podiam aderir ao benefício, São Francisco de Paula, Três Coroas, Igrejinha e Nova Petrópolis poderão desfrutar do passeio no atrativo por um valor especial de R$ 35,00.

O ingresso morador terá valor fixo até a reinauguração do Mundo a Vapor, prevista para o segundo semestre deste ano. Além da compra presencial na bilheteria, os ingressos agora podem ser adquiridos online, pelo site mundoavapor.com.br. No entanto, para garantir o benefício, é necessário apresentar comprovante de residência na bilheteria no momento da visita.

Com 52 metros de altura, a Roda Canela proporciona uma vista privilegiada da Serra Gaúcha. A atração faz parte do complexo Mundo a Vapor e conta com cabines climatizadas e acessíveis, garantindo conforto e segurança.