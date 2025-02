Senac Gramado oferece 20 vagas para curso gratuito de Assistente Administrativo

O Senac Gramado está com inscrições abertas para 20 vagas do curso de Assistente Administrativo, oferecido de forma gratuita por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As aulas iniciam no dia 27 de março e serão realizadas nas segundas, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30. Para se candidatar, é necessário atender aos critérios estabelecidos, como requisitos de renda, idade e escolaridade.

O curso de Assistente Administrativo é uma excelente opção para quem deseja atuar no apoio administrativo, podendo realizar atividades relacionadas aos processos de gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças e jurídico de uma organização, atendendo a solicitações de clientes internos e externos.

As inscrições devem ser realizadas pelo site até o dia 6 de março. Para saber mais informações sobre o curso, os interessados podem entrar em contato com o Senac Gramado pelo WhatsApp (54) 99175-2036. A escola fica localizada na rua São Pedro, 663 – Centro.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda. A oferta compreende educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam realizar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego.