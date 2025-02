7ª Região Penitenciária, a qual Canela pertence, tem novo delegado

A troca no comando da região acontece após a interdição judicial de diversas casas penais e de um motim no presídio de Canela

Com sede em Caxias do Sul, a 7ª Região Penitenciária possui um novo delegado: Eder Carlos Schilling. Natural de Três Passos, aos 40 anos de idade, o servidor ingressou na Instituição em março de 2007 e possui cerca de 18 anos de serviços prestados. O novo delegado penitenciário assume a função no lugar de Aguilar Lafortune Avila, o qual ocupava o cargo desde maio de 2023.

Eder Schilling é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ao longo de sua trajetória, atuou no Presídio Regional de Caxias do Sul (PRCS), foi diretor, chefe de segurança e coordenador da Agência de Inteligência da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves (Penebg), além de ter sido corregedor penitenciário.

A 7ª Região Penitenciária é responsável pelos presídios Regional de Caxias do Sul e Estaduais de Canela, Nova Prata, São Francisco de Paula e Vacaria, além das penitenciárias Estadual de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves. Ainda, integra a 7ª DPR, o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico-7.

A troca no comando da região acontece após a interdição judicial de diversas casas penais e de um motim no presídio de Canela