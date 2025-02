Hospital de São Francisco de Paula passará a realizar cirurgias vasculares e tomografias

O número de mamografias disponibilizadas mensalmente também será ampliado

Na última semana, o Hospital de São Francisco de Paula e o Governo do Estado firmaram contrato que possibilitará à Instituição oferecer serviços de cirurgias vasculares e tomografias, que atenderão usuários de toda a Região 6 de Saúde. Além disso, foi assinado um aditivo contratual que ampliará o número de mamografias realizadas mensalmente – atualmente, são realizadas 50 mamografias por mês, número que passará para 370.

A implementação e expansão desses serviços foi viabilizada pelo aporte de recursos feito pela Prefeitura Municipal, no total de R$2.3 milhões, que possibilitou a construção do novo bloco cirúrgico do Hospital. Atualmente, o Executivo repassa mensalmente ao Hospital o valor de R$458 mil para os serviços de urgência e emergência.

Os recursos do novo contrato firmado com o Governo do Estado, que totalizam R$1.3 milhão anuais, foram articulados pelo Deputado Estadual Joel Wilhelm. Entenda como serão feitos os investimentos:

– R$15.539,00 para 25 cirurgias vasculares por mês, totalizando R$186.468,00 ao ano;

– R$6.680,10 para 30 tomografias por mês, totalizando R$80.161,20 ao ano;

– R$16.650,00 para mais 370 mamografias por mês (antes eram realizadas 50), totalizando R$199.800,00 ao ano;

– Incentivo Estadual para Ambulatório de Cirurgia Vascular: R$876.708,00 ao ano.

Total: R$1.343.137,20

Os serviços serão regulados pelo GERCON (Gerenciamento de Consultas), e não diretamente pelo Hospital.