Parque Bondinhos Canela inaugura Aerozuum no dia 21 de fevereiro

A partir do dia 21 de fevereiro, os visitantes do Parque Bondinhos Canela poderão embarcar em uma nova aventura aérea. O Aerozuum, montanha-russa de trilho superior com cadeira suspensa, chega para proporcionar adrenalina e conexão com a natureza, em um percurso repleto de curvas e emoções.

Com 457 metros de trajeto, altura de 30 metros e orientação média de 30° nas curvas, a atração foi projetada para que o visitante sinta a sensação de estar deslizando pelo ar, com uma vista privilegiada da Cascata do Caracol e da vegetação exuberante do parque. O Aerozuum tem capacidade para até 500 pessoas por hora, e pode ser aproveitado de forma individual ou em dupla.

A experiência é acessível para diferentes faixas etárias: crianças a partir de 8 anos podem participar sozinhas, desde que tenham 1,30 metro de altura. Já os pequenos de 4 a 7 anos, com no mínimo 1,05 metro podem embarcar acompanhados de um adulto. Com essa novidade, o Parque amplia seu mix de atrações e convida o visitante a permanecer mais tempo explorando toda a sua estrutura.

Além do Aerozuum, o empreendimento oferece os tradicionais e já conhecidos bondinhos aéreos, o emocionante Eagle, que simula o voo de uma águia, e a Estação Animal, com trilhas e esculturas interativas. Tudo isso com o cenário deslumbrante da Cascata do Caracol como pano de fundo.

Valores do ingresso:

R$ 70,00 individual

R$ 100,00 a dupla

Horário de funcionamento: das 9h às 17h, diariamente (exceto em dias de chuva)