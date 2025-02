Cadastro Único: novo sistema entra em vigor em março

Conforme comunicado do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Governo Federal, o sistema do Cadastro Único estará indisponível em nível nacional no período de 28 de fevereiro a 17 de março de 2025. A suspensão temporária do sistema de Cadastro Único se deve à atualização e adequação para um novo sistema que está sendo implementado pelo próprio Governo Federal.

A Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela informa que neste período de indisponibilidade do sistema, o Cadastro Único não realizará atendimento.