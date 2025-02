Evento reunirá profissionais da região para debater políticas culturais

Inscrições da Caravana Cultural estão abertas



A Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande Do Sul (Sedac), em parceria com a Prefeitura de Canela, promoverá a Caravana Cultural no dia 7 de abril no CIDICA, em Canela. O evento, que tem como público-alvo os profissionais da cultura da região, visa fortalecer o vínculo dos municípios com a Sedac.

Na programação, temas de interesse mútuo, permitindo um aprofundamento sobre fomento a editais e financiamento cultural, implementação de Sistemas Municipais de Cultura, repasses financeiros Fundo a Fundo e a Lei do Marco Regulatório do Fomento. Além disso, serão discutidos temas transversais como Patrimônio Cultural e Economia Criativa.

Através deste evento, a Secretaria quer reforçar a importância dos dirigentes de cultura de todos os municípios gaúchos e a sociedade civil a participarem das atividades formativas do Programa de Formação e Qualificação na Área Cultural. Este programa é um investimento na formação dos profissionais de cultura, com uma visão que busca instigar a sua capacidade crítica, intelectual, e de organização do setor, para refletir, discutir e pesquisar sobre o significado e o valor de se trabalhar com cultura e arte.

A inscrição pode ser feita através deste link.

Mais informações com Bárbara Borges, na Secretaria da Cultura de Canela, pelo telefone: (54) 3282-5189 ou pelo e-mail: cultura@canela.rs.gov.br.