Terceira edição do Gramado Games – Crossfit será em março

Gramado vai receber a terceira edição do Gramado Games, um dos maiores eventos de Crossfit do estado e do Brasil. O evento acontece nos dias 22 e 23 de março, na Vila Olímpica, que já sediou as duas primeiras edições.

Em 2024, 10 mil pessoas se envolveram no encontro, entre atletas e público. A competição é dividida em cinco categorias e conta com grandes nomes em busca do pódio, na organização e no julgamento das provas.

O evento tem pré-requisitos para participação de atletas, boxes, patrocinadores e apoiadores, os quais poderão realizar a ativação de suas marcas no local. Também haverá venda de equipamentos.

Para saber mais sobre o Gramado Games, o perfil do Instagram é o https://www.instagram.com/gramadogames