Blocos de Carnaval de Gramado se apresentam no V Habitat

Ações acontecem nos dias 22 de fevereiro e 1º de março e são abertas para participação da comunidade

Gramado entra no ritmo de Carnaval com dois eventos especiais para a comunidade. O V Habitat, habitat criativo que se destaca como um ponto de encontro para inovação e cultura, será palco de duas ações abertas ao público que fortalecem a tradição carnavalesca na região.

No sábado, dia 22 de fevereiro, das 14h às 18h, os blocos 100 Juízo, Rebloco e Quereu Bebeu realizam um grande ensaio aberto, reunindo mais de 200 pessoas em uma celebração na área de estacionamento do V Habitat. Durante toda a tarde, o Café Vali estará aberto no local, oferecendo opções de comes e bebes para os participantes. Além disso, a cervejaria Salva também está confirmada.

Já no dia 1º de março, também das 14h às 18h, o público poderá aproveitar uma apresentação especial no V Habitat. O bloco Quereu Bebeu inicia o evento com as clássicas marchinhas de Carnaval, seguido de uma animada roda de pagode.

“Acreditamos que o Carnaval tem um papel importante na cultura e identidade de Gramado. Nosso objetivo é criar um espaço onde a comunidade possa se reunir, celebrar e manter viva essa tradição”, destaca Maria Júlia Bezzi, proprietária do V Habitat.

A iniciativa reforça o compromisso do V Habitat em apoiar e fomentar a cultura local, conectando a comunidade a experiências autênticas e promovendo encontros que celebram a criatividade e a tradição. Os eventos são gratuitos e abertos ao público