Disputa acirrada marca a 3ª Divisão de Futsal de Gramado

A 3ª Divisão de Futsal de Gramado segue movimentando o cenário esportivo local, com partidas equilibradas e uma disputa intensa por vagas na próxima fase. Com 17 rodadas já concluídas, a competição demonstra o alto nível das equipes e a paixão pelo futsal na região.

Classificação e Destaques

A liderança da tabela está sendo disputada ponto a ponto, com equipes demonstrando regularidade e qualidade técnica. Os principais times mantêm um bom aproveitamento e já começam a despontar como favoritos para a fase final.

América 66

Classificação por Chaves

Chave A

América 66 – 9 pts Atlético Daqui – 9 pts Unidos da V.M. – 6 pts

Chave B

Herdeiros Reino – 9 pts CER Jardim – 6 pts Enxuta – 4 pts

Chave C

Fruteira Frutal – 9 pts Galo Cinza – 4 pts Zeus F.C. – 4 pts

Chave D

Ita Futsal – 7 pts Chimarrão F.R. – 4 pts A.C. Milan – 4 pts

Chave E

9 de Dezembro – 9 pts Galera do Pantera – 6 pts Amigos Pai Davi – 6 pts

Chave F

Vira Copos – 9 pts De Melo – 7 pts M.B. Sports – 4 pts

Chave G

Santos V.M. – 9 pts Mouradores – 7 pts Roma Figaro’s – 6 pts

Chave H

Amigos Tio Edson – 7 pts Os Maragatos – 6 pts Santa Cruz – 3 pts

Chave I

São José – 6 pts Santa Líria F.C. – 6 pts Villarreal C.E. – 3 pts

Artilharia e Defesa

O destaque individual vai para Fernando Herrmann M. da Silva, do América 66, que lidera a artilharia com 7 gols.

Na defesa, os goleiros menos vazados são Victor Dressel Costa (América 66), que sofreu apenas 1 gol, e Maicon Vinicius Rocha da Silva (São José), com 2 gols sofridos.

Resultados Recentes

As últimas rodadas trouxeram confrontos eletrizantes e placares apertados. O equilíbrio entre as equipes tem sido a tônica da competição, com jogos decididos nos minutos finais e destaque para a força coletiva de alguns elencos.

Próximas Rodadas

A fase de grupos segue com os seguintes jogos:

18ª Rodada – 21/02/2025

PSG Gramado x Os Maragatos

Âncora x Santa Cruz

São José x Fúria

Weiss Construções x Santa Líria F.C.

19ª Rodada – 24/02/2025

América 66 x Atlético Daqui

Lawn F.C. x Boate Azul

A.A. Corinthians x Atleta Nota 10

CER Jardim x Enxuta

20ª Rodada – 25/02/2025

Santos V.M. x Mouradores

Meia Boca Futsal x Limitados

Amigos Tio Edson x Santa Cruz

PSG Gramado x Âncora

Com a proximidade do fim da fase classificatória, a tensão aumenta e os times intensificam a preparação para garantir um lugar na fase eliminatória.

Próximos Passos

A reta final promete grandes emoções, com partidas decisivas para definir quem avança e quem ficará pelo caminho. Os torcedores podem esperar confrontos de alto nível e muita entrega dos atletas em quadra.

A 3ª Divisão de Futsal de Gramado reafirma-se como uma competição essencial para a modalidade na região, proporcionando visibilidade para novos talentos e fortalecendo a tradição do futsal local. A cobertura completa segue no Portal da Folha, com atualizações sobre classificação, próximos jogos e destaques da competição.