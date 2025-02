Equilíbrio pós-férias: como reduzir o estresse no início do ano

Daniele Lautert

Psicóloga de Medicina Preventiva do Círculo Saúde

O início do ano chega carregado de expectativas, reflexões e, muitas vezes, desafios. Após as férias, a transição para a rotina pode ser mais complexa do que parece. Além da pilha de tarefas acumuladas no trabalho, há contas a pagar, promessas de Ano Novo para cumprir e a pressão de colocar tudo em ordem. Esse cenário pode desencadear estresse e ansiedade, afetando tanto a saúde mental quanto física.

Esse período, no entanto, pode ser mais leve se abordado com estratégias que priorizem o equilíbrio. Antes de tudo, é importante desacelerar e reconhecer os sentimentos gerados por essa transição. A autocobrança excessiva, tão comum no início de um novo ciclo, precisa dar lugar a metas realistas e a uma rotina mais saudável. Lembre-se: é impossível resolver tudo de uma vez.

Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença. Promover conversas abertas sobre equilíbrio emocional, seja no trabalho ou em casa, é um primeiro passo. Compartilhar experiências ajuda a enfrentar os desafios com menos peso. Além disso, organizar as prioridades e evitar assumir muitas responsabilidades ao mesmo tempo, contribui para um início de ano mais tranquilo e produtivo.

Outro ponto importante é valorizar o autoconhecimento. Compreender seus limites, reconhecer os sinais de fadiga e estresse permite criar estratégias personalizadas para lidar com as demandas. Isso inclui aprender a dizer “não” quando necessário e buscar apoio profissional em situações de maior dificuldade.

Por fim, é essencial reservar tempo para atividades que promovam bem-estar. Seja por meio de hobbies, momentos em família ou simplesmente assistindo a uma série, essas pausas são fundamentais para recarregar as energias e manter a mente saudável.

A transição da descontração das férias para as responsabilidades do trabalho e da vida pessoal exige paciência e cuidado. Com pequenas práticas de autocuidado, é possível atravessar esse período com mais equilíbrio, começando o ano de forma saudável e positiva.