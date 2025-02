Perseguição de veículo suspeito por ruas de Gramado acaba em abordagem entre os bairros Moura e Dutra

A manhã de quinta-feira (20) foi de perseguição pelas vias urbanas de Gramado. A Policia Rodoviária Estadual durante fiscalização de transito ne RS 235 se depararam com o automóvel Ford Fusion com placas de Imbé que fugiu do local ao ser solicitado que parasse.

Na fuga por diversas ruas da cidade, chegando aos bairros Dutra e Moura onde foram abordados em torno das 11 horas. Eles foram acompanhados e perseguidos pela viatura da PRE e policiais rodoviários. No veículo os policiais encontraram ferramentas (não informadas quais), e existem informações que os suspeitos podem ter realizado furto de automóveis no litoral norte. Isto está sedo apurado pela Polícia. O condutor de 47 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Fonte: Blog do Gerson