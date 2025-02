Procon de Canela alerta para variação de valores na cesta básica

O Procon de Canela realizou recentemente uma nova pesquisa de preços da cesta básica, em oito supermercados do município. O levantamento apontou grande variação nos valores de diversos itens essenciais.

Entre os produtos com maior variação estão o café (500g): com diferença de 32,39%; arroz (1kg) com 53,95%; óleo de soja (900ml) com 55,90%; tomate (1kg) com 20,04% e açúcar (1kg): 51,28%.

A pesquisa também revelou que a diferença entre o supermercado com menor preço e o mais caro chega a 15,79%. “É muito importante que as pessoas pesquisem preços antes de comprar, desta forma poderão economizar”, alerta Deisi Eliani Stange, coordenadora do Procon Municipal.