UCS Hortênsias recebe o 1º Café com RH

Com o objetivo de fortalecer a integração entre a academia e a comunidade, a Universidade de Caxias do Sul – Campus Universitário da Região das Hortênsias – promoveu, na manhã desta quinta-feira (20), o 1º Café com RH. O evento reuniu profissionais da área para uma palestra sobre os caminhos para a felicidade no ambiente corporativo, com a participação das gestoras de Recursos Humanos Christine Gehring e Fransuele Sousa.

A administradora e responsável pela Diretoria de Gestão de Pessoas do Grupo Laghetto Hotéis, Christine Gehring, ressaltou o quanto as pessoas e empresas ainda atrelam sua felicidade ao sucesso no trabalho. “Na verdade este é um grande erro que as organizações vêm cometendo: colocar como premissa da felicidade, o sucesso”.

Já a Gerente de RH do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, Fransuele Sousa, relembrou que a felicidade no trabalho relaciona-se com a forma como as pessoas se sentem e não apenas com o que elas recebem. Ao final deixou um questionamento: “O que a sua empresa tem feito para gerar emoções positivas em seus colaboradores?”.

O diretor da unidade, Professor Gilberto Hummes, finalizou a reunião enfatizando a relevância do espírito comunitário da universidade e a necessidade de fortalecer o diálogo entre a academia e o mercado. “Eventos desse tipo favorecem o crescimento colaborativo de negócios e profissionais, promovendo uma troca fundamental para o progresso sustentável de nossa região”, ressaltou.