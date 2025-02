Diversidade vai agregar destaque ao Espaço LGBT+ do Festuris

O Espaço LGBT+ cresce a cada ano e está preparando uma importante contribuição para o segmento turístico de inclusão. A vanguarda como pioneiro em feiras do setor, vai chegar ao 16º ano dentro do Festuris – Feira Internacional de Turismo, abrindo portas para ampliar sua importância no âmbito da diversidade. Uma das novidades para este ano está na nomenclatura, identidade visual e composição do ambiente que dará destaque para “Espaço LGBT+ Diversidade”.

O objetivo é ampliar para uma visão mais global da diversidade e envolver novos expositores. O executivo do Espaço, Dan Hay, está muito empolgado com essa expansão e confirma que a equipe já está em tratativas com organizações para prospectar esse trabalho de inclusão. Segmentos afro, indígena, étnico e PcD estão no guarda-chuva da diversidade e que terão vez no Festuris junto com o tradicional movimento LGBT+.

O principal reflexo dessa ampliação é garantir mais visibilidade para outros nichos de turismo que integram o tema da inclusão. O palco de conteúdo também está sendo projetado para ampliar as temáticas de discussões.

“O turismo é extremamente democrático. Não existe distinção. O Festuris sabe disso e faz questão de dedicar atenção, espaço e destaque para todos os nichos”, enfatiza o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

A 37ª edição do Festuris ocorre de 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, em Gramado/RS. Neste ano o tema do evento é “Reimaginando o Amanhã”. Mais informações no www.festurisgramado.com.br ou pelas redes sociais @festurisgramado

