Gramado leva reivindicações à Agergs visando melhorias na prestação de serviços públicos

Representantes do município foram recebidos pela Conselheira Presidente da entidade, Luciana Luso de Carvalho e pelo Diretor-Geral, Carlos Alvim!

O prefeito Nestor Tissot, a Procuradora-Geral do Município, Dra. Mariana Melara Reis e o secretário de Governança de Gramado, Germano Junges, cumpriram agenda oficial em Porto Alegre na quinta-feira passada (20), oportunidade em que estiveram presentes em uma reunião na AGERGS – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O encontro contou com a participação da Conselheira Presidente da entidade, Luciana Luso de Carvalho e do Diretor-Geral da AGERGS, Carlos Alvim, além do presidente da RGE, Ricardo Dalan.

Na ocasião, o prefeito Nestor Tissot solicitou apoio da AGERGS para melhorar o diálogo com empresas prestadoras de serviços como a RGE – Rio Grande Energia e a Corsan/Aegea, com o intuito de ajustar o fluxo de trabalho entre o setor público e as companhias, visando maior agilidade na execução dos trabalhos. Entre as demandas apresentadas, o chefe do Poder Executivo de Gramado pediu maior rapidez nos atendimentos para deslocamentos de postes em vias e estradas municipais rurais que estão sendo pavimentadas, já que em muitas situações os equipamentos permanecem nos leitos das estradas após a conclusão do asfaltamento. “Já alertamos sobre a necessidade de melhorar esse fluxo de trabalho. Além de atrapalhar a obra, essa demora coloca os motoristas em risco”, alerta o prefeito Nestor Tissot.

Outra solicitação que envolve a empresa RGE trata sobre a instabilidade no abastecimento de energia elétrica junto a unidade de captação de água da Corsan/Aegea na localidade Poço da Faca, em São Francisco de Paula, que acaba afetando o fornecimento para as cidades de Canela e Gramado. “Chegamos ao limite e providências precisam ser tomadas. A população não pode mais pagar essa conta”, cobrou Tissot. Também estiveram presentes no encontro, reperesentando a RGE, o gerente de Obras e Manutenção, Taric Magalhães Saldanha, o gerente de Relacionamento com Poder Público, Cristiano Machado Pires e a especialista em Regulação Técnica e Comercial, Daiana Wichmann da Silva.