Prefeitura de Canela informa ponto facultativo no feriado de Carnaval

A administração municipal de Canela decretou que, em função do feriado de Carnaval, o expediente nas repartições públicas da cidade ficará suspenso na segunda-feira, dia 3 de março. Será ponto facultativo na terça, dia 4, e na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, o expediente será do meio-dia às 18 horas, ininterruptamente, sendo o atendimento ao público das 13 às 17 horas. A recuperação referente à suspensão de expediente será realizada no dia 8 de março, das 7 às 13 horas, de acordo com o Decreto 10.587/2025.

Não são alcançados pelo decreto serviços como Zeladoria Patrimonial; plantão do Corpo de Bombeiros; parques municipais; Central de Informações Turísticas; Departamento de Fiscalização; Monitoramento de Trânsito; e Cemitério Municipal – podendo estas repartições funcionar sob medida de escala. Os profissionais do magistério e demais servidores e estagiários que exercem suas atividades nas escolas municipais obedecerão ao Calendário Escolar Municipal próprio.