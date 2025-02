Sindtur promove treinamento “O ano de 2025 para o Flutua “ sobre ideias de conteúdo e plano de trabalho geral

O Sindtur Serra Gaúcha prepara para acontecer na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro um treinamento do Flutua+ sobre ideias de conteúdo e plano de trabalho geral. O evento é fechado para associados da entidade que utilizam a plataforma Flutua+.

Este primeiro treinamento do ano acontece em dois horários. Às 9 horas para setor da hotelaria e às 14 horas para a gastronomia e atrativos turísticos e será ministrado pelo consultor Thomas Hartmann. Os encontros serão realizados no espaço Sicredi na Rua João Pessoa em Canela.

Quem é Thomas Hartmann.

Thomas Hartmann dirige a Prosperitas Consultoria – empresa com atuação na área de marketing para turismo e desenvolvimento de metodologias de consultoria e ensino para inovação, marketing e vendas.

Atuou como Gerente Nacional de Marketing na GJP Hotels & Resorts, à época, a maior rede de hotelaria especializada em lazer no Brasil. Foi diretor de Redação e Planejamento na Use Fashion – empresa líder nacional em pesquisa de tendências de consumo e inovação para o setor de moda posteriormente vendida para a WGSN.

É professor do MBA em Marketing e do MBA em Marketing Digital da FGV. Possui Mestrado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV), MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é graduado em Comunicação Social pela Unisinos. É autor da disciplina E-commerce e Modelos de Negócios Digitais do curso de pós-graduação do FGV Online.

O treinamento sobre criar estratégias a partir da análise do destino emissor é uma realização do Sindtur Serra Gaúcha com apoio da Sicredi Pioneira e Sebrae/RS.

Foto – divulgação