BM realiza operação na divisa entre Cambará do Sul/ RS e Praia Grande/ SC

Nesta terça-feira (25/02), iniciou a Operação CODESUL, coordenada de segurança pública, desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em colaboração com as forças de segurança de outros estados da federação que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL): Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul

O principal objetivo dessa operação é o combate a crimes, com destaque para contrabando, tráfico de drogas, crimes ambientais e outras atividades ilícitas, especialmente aquelas que ocorrem nas regiões de fronteira e nas divisas entre os estados.

No Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias, as ações estão sendo realizadas na divisa entre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos municípios de Cambará do Sul/RS e Praia Grande/SC, com a participação da Brigada Militar/ RS e a Polícia Militar/SC.