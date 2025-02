Central de negócios: onde tudo acontece

Caro leitor, nesta semana saiu em alguns meios de comunicação a abertura de várias empresas em um curto espaço de tempo, mais de 50 foram MEIS (Micro Empreendedores Individuais) o que é maravilhoso para nossa economia, porém exige muita atenção por parte do empresário que precisa ter além de perfil, conhecimento de negócios e gestão.

Casualmente também estou trabalhando neste momento em um projeto antigo e que está saindo do forno e será lançado nos próximos dias. Você sempre lê, ouve ou vê materiais meus falando de gestão e educação financeira, mas o que muitos não sabem é que além das finanças, nas minhas formações desbravei o universo da inovação e do empreendedorismo, onde desenvolvi muitos projetos na área do conhecimento, muitos desses perduram até hoje.

E 2025 foi o ano que escolhi para me desafiar pessoal e profissionalmente, para questionar todas as minhas convicções e tirei literalmente as folhas da gaveta, fechei parcerias com profissionais que confio e admiro e vou reinaugurar a marca após 18 anos de trabalho em um formato e local novo.

Encontramos um espaço estratégico onde muitas pessoas circulam diariamente e formatamos uma infraestrutura para profissionais que fazem atendimento ou precisam se reunir com outras pessoas e não tem um espaço físico para isso, seja por não ter demanda mensal ou por custos mesmo. Então bem no centro da cidade de Canela foi o lugar que escolhemos para instalar nossa nova casa, onde queremos proporcionar muito além da infraestrutura ideal com preço justo para suas reuniões ou atendimentos. Além de espaço, teremos serviços de consultoria, assessoria e treinamento para todos os empresários e suas equipes que precisam de auxílio para seus negócios se desenvolverem, na área de finanças, gestão de pessoas, marketing, dentre outros.

Este espaço chamamos carinhosamente de Central de Negócios, nele esperamos acompanhar muitas empresas nascendo/crescendo, parcerias sendo firmadas. Seria muito pretencioso da minha parte dizer que vamos ajudar a diminuir a taxa de mortalidade de empresas que fecham as suas portas em menos de dois anos de operação, porque muitas não estão ligadas diretamente com a falta de conhecimento. Contudo, certamente poderemos ajudar a melhorar essa estatística, auxiliando aqueles corajosos que empreendem e buscam melhorar a sua qualidade de vida através do trabalho.

Ainda não definimos todos os serviços que você poderá usufruir, pois a Central de Negócios está em construção e sempre estará, queremos que seja um organismo dinâmico, movimentando a área do conhecimento e a conexão entre as pessoas e seus sonhos, que é a nossa essência! “O sucesso só é possível quando você coloca seu coração e alma no que faz.”